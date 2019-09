Handisport: un jodoka malvoyant iranien sacré champion d'Asie

Médaillé d'or aux Jeux asiatiques 2018 à Jakarta, le jodoka malvoyant iranien Vahid Nouri a atteint une nouvelle fois au sommet d'Asie en remportant une belle médaille d'or en -90 kg au Kazakhstan.

Plus de 100 athlètes s'affronteront pendant plus de trois jours aux Championnats asiatiques et océaniens de judo de la Fédération internationale des sports pour aveugles, à Atyrau au Kazakhstan.

Les judokas tenteront de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.

