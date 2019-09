Open de Tokyo/karaté: l'Iran sacré vice-champion du monde

Du 6 au 8 septembre, Tokyo, la capitale japonaise, accueille la cinquième étape d'une série de tournois de karaté d'élite - le Karate1 Premier League 2019 comptant pour le classement de la qualification olympique. 681 athlètes de 79 pays ont pris part aux compétitions.

La médaille d'or de l'équipe d'Iran a été remportée par Sara Bahmanyar en -50kg qui a fièrement battu son adversaire française Alexandra Recchia.

En plus, Zabiollah Pourshein (-84kg) et Saleh Abazari (+84kg) ont gagné deux médailles d'argent et toujours chez les hommes en kumité (combat), Majid Hasannia et Bahman Asgari sont devenus médaillés de bronze.

