Basketball : l’Iran se qualifie pour les JO

Les matchs opposant l’Iran ( deuxième du groupe N ) aux Philippines et la Chine au Nigéria dans la Coupe du monde, censés désigner les meilleures sélections du continent asiatique pour les JO ont commencé simultanément et l’équipe de basket-ball chinoise a été battue par le Nigeria. En raison d’une nette différence de points entre l'Iran et les Philippines et de la victoire définitive de notre pays dans ce match, l'Iran a remporté le quota continental.

L'équipe de basket chinoise hôte du tournoi a perdu 86-73 face à son adversaire africain et n'a pas pu rejoindre le Japon.

Les géants athlètes iraniens ont pu atteindre un quota direct, malgré de nombreuses occasions perdues. L’équipe nationale de basketball se dirigera ainsi vers les JO après 12 ans.

