La coopération avec l'Iran se poursuit (AIEA)

« Le 8 septembre 2019, le directeur général par intérim de l'AIEA, Cornel Feruta, s'est rendu à Téhéran et rencontré le vice-président Ali Akbar Salehi, président de l'organisation iranienne de l'Energie atomique (OIEA), et le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, ainsi que d'autres hauts responsables iraniens », annonce, l'Agence viennoise sur son site Web officiel.

La déclaration de l'Agence indique que lors de la visite de M. Feruta à Téhéran, l’accent a été mis sur la poursuite de l'interaction entre l'Agence et l'Iran concernant la mise en œuvre des accords pour la surveillance et l’inspection des matières et installations nucléaires et du protocole additionnel liés au programme nucléaire iranien.

Il a promis que l’Agence viennoise travaillerait en toute « impartialité » et « toute indépendance ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**