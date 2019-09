Festival Art-House de Batumi 2019: le film iranien « Le Château des Rêves » en compétition

Le film a déjà reçu les prix du meilleur film, du réalisateur et du meilleur acteur du Festival du film de Shanghai et du prix du meilleur film du Festival international « East and West » d’Orenburg.

« Le Château des rêves » sera le seul représentant de l'Iran à la 14e édition de ce festival. Il sera en compétition avec 9 autres films de Grande-Bretagne, Allemagne, France, Suède, République Tchèque, Hongrie, Finlande, Pologne, Canada, Etats-Unis, Turquie, Géorgie dont certains sont coproduits par plusieurs pays.

Le Festival international du film Art-House de Batumi (BIAFF) a été créé en 2006

BIAFF a pour mission de renforcer les échanges culturels, la compréhension et la collaboration par la projection de nouveaux films artistiques non commerciaux de Géorgie et d'autres pays. Cet événement offre aux cinéastes, producteurs et critiques de films de renom la possibilité de se rencontrer et de partager leur expertise et de travailler avec d’autres personnes dans leurs domaines respectifs. Il permet aux cinéphiles locaux et à d’autres personnes de mieux comprendre le secteur.

BIAFF vise également à fournir une opportunité éducative qualifiée aux personnes intéressées par le cinéma et la cinématographie.

Le BIAFF se tiendra à Batumi, en Géorgie, du 15 au 22 septembre 2019.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**