Nouveau spectacle de Netanyahu : réaction de Zarif

« Le détenteur de "vraies" armes nucléaires, tel un berger menteur, crie au sujet d’un prétendu site détruit en Iran. Lui et l'équipe B ne recherchent que la guerre et peu importe le sang des innocent et un nouveau coût de 7 trillions de dollars », a écrit J.Zarif dans un tweet le lundi soir 9 septembre.

Le plus haut diplomate iranien joint dans son tweet, une vidéo du discours de Netanyahu prononcé en 2002 à la tribune du Congrès américain où le Premier ministre israélien ne cesse d’encourager une intervention militaire en Irak.

Zarif a ajouté: « Souvenez-vous des garanties qu’il donnait en 2002 pour des « conséquences positives » de l'invasion de l'Irak ? Mais cette fois, bien sûr, il ne peut pas rester assis et regarder tranquillement les choses ! », a promis le ministre iranien des A.E.

Dans un autre tweet, Zarif a publié une image de la Une du magazine britannique le Sunday Times, publiée en 5 octobre 1986 où il avait titré en gros : « Les secrets de l'arsenal nucléaire israélien mis au grand jour ! »

« L’arsenal de bombe nucléaire israélienne a été construite dans les profondeurs du désert du Néguev et elle est secrètement active depuis plus de vingt ans », avait révélé le magazine dans son rapport.

Dans un nouveau discours théâtral anti-iranien, le lundi 9 septembre, Netanyahu accuse Téhéran de tentatives de construire d’armes nucléaires. Ses allégations ont suscité les vives critiques même au sein des partis israéliens.

