Bousculade mortelle : Téhéran présente ses condoléance au peuple et au gouvernement d’Irak

Le diplomate iranien, présentant ses condoléances au gouvernement et au peuple irakiens, a exprimé la solidarité avec les familles des victimes de l'incident et souhaité la miséricorde de Dieu pour les martyrs et un prompt rétablissement aux blessés, à la suite d’une bousculade mortelle sans précédent, ce mardi 10 septembre dans la ville sainte de Kerbela, où repose la tombe du vénéré Imam Hussein (P), qui a endeuillé le pèlerinage.

Selon un dernier bilan officiel 31 personne ont trouvé la mort et une centaine d’autre ont été blessées.

