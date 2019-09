Iran/Chine : la coopération défensive se développe au rythme des relations politiques et économiques (Général Baqeri)

Pékin (IRNA)-Le major général Mohammad Baqeri, chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, évoquant la coopération de longue date en matière militaire et de défense entre les forces armées iranienne et chinoise, a souligné que ce partenariat se développe parallèlement aux relations politiques et économiques entre les deux pays.

Arrivé à la tête d'une haute délégation militaire ce mercredi tôt à Pékin, à l'invitation officielle de son homologue chinois, le Ministre iranien de la Défense a déclaré aux journalistes que les relations entre l'Iran et la Chine se sont transformées en « des relations stratégiques » depuis le début de l'année et qu'un programme global de développement des coopérations bilatérales a été élaboré et échangé entre les deux pays. Qualifiant de « pays important du monde et de l'Asie » la République populaire de Chine, il a déclaré «ultra-importante» pour Téhéran la poursuite des coopérations avec Pékin sur divers plans et dans ses diverses dimensions. Le général Baqeri a indiqué qu'il discuterait avec les autorités militaires chinoises de la perspective des évolutions futures en Asie de l'Est et du Sud-Ouest ainsi que du monde.