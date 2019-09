Poursuite du terrorisme économique US: Pour Téhéran le dialogue est « hors de question »

S’exprimant mardi 10 septembre à l’occasion d’une interview exclusive avec l’IRNA, l’ambassadeur et le représentant permanent d’Iran auprès de l’ONU, Madjid Takht Ravantchi, a ajouté: « Des évolutions liées aux changement (de poste) au sein des Etats et des est une question interne et ça arrive dans tous les gouvernements ».

« Le limogeage de Bolton va dans le même cadre et nous ne prenons pas position envers les affaires intérieures des pays », a-t-il poursuivi.

Interrogé sur les conséquences positives du renvoi d’un élément à la réputation de va-t-en-guerre au sein de l’administration Trump, sur les politiques extrémistes et bellicistes de Washington, le diplomate iranien a répondu : « Il est trop tôt pour en juger. Bolton était réputé pour son extrémisme et cela a été reconnu par M. Trump lui-même ».

« Tout changement dans la politique radicale américaine dépend de divers facteurs qui influencent la politique étrangère américaine et ses lignes ».

