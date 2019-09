«La Maison-Blanche pourra désormais mieux comprendre la réalité de l'Iran»

«Avec le licenciement de son plus grand partisan de la guerre et du terrorisme économique, la Maison Blanche aura moins d'obstacles pour comprendre les réalités de l'Iran», a écrit M. Ali Rabiee dans son tweet posté samedi soir.

«Il y a des mois, John Bolton avait promis que l'Iran n'existerait plus dans trois mois; nous sommes toujours présent et il est parti », a ajouté Rabiei, faisant clairement référence aux tentatives de Bolton de convaincre Trump de ses démarches belliqueuses pour mener la guerre contre l’Iran et changer son système politique.

