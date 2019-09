Plan de réduction des engagements liés au PGAC : la 3e étape était « la plus importante » (Rohani)

S’exprimant ce mercredi 11 septembre au Conseil des Ministres, Hassan Rohani s’attarde sur l'importance de la troisième étape dans la réduction graduelle par l’Iran des obligations liées au PGAC pour dire que « celle-ci n’est pas comparable aux deux étapes précédentes ».

Vendredi dernier, l’Iran a entamé la troisième étape de réduction de ses obligations liées à l’accord multilatéral nucléaire de 2015. Cette phase comprend le développement des activités iraniennes dans le domaine de recherche à des fins civiles. Il a ainsi commencé à injecter du gaz dans les centrifugeuses de la génération IR6.

** La politique va-t-en guerre et de pression maximale : les USA doivent changer de cap

« Les Etats-Unis doivent comprendre que le militantisme et les faucons qui l’entourent ne servent à rien, qu’ils doivent abandonner les va-t-en guerre et les politiques bellicistes et de la pression maximale », a souligné le Président.

Rien de plus logique ! « La République islamique d’Iran veut utiliser une technologie nucléaire pacifique. En ce qui concerne le PGAC, la logique de Téhéran est l’engagement contre l’engagement. Si les autres parties (signataires) remplissent leurs engagements, nous agirons nous aussi pleinement. S’ils manquent à leurs obligations, nous y manquerons nous aussi ! », a ponctué Hassan Rohani.

