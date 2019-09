Le rituel de deuil de Muharram en Iran, une attraction pour les touristes étrangers

Chaque année, autour du 10e jour du mois musulman de Moharram, les chiites, majoritaires en Iran, célèbrent le deuil d'Achoura qui marque l'anniversaire du martyre de Hussein, le troisième imam de l'islam chiite.

Achoura, la plus importante cérémonie de deuil chez les chiites, fait l'objet de rassemblements à travers l'Iran, des drapeaux noirs accompagnant les commémorations et les hommes se frappant la poitrine en signe de deuil.

Le nombre de touristes étrangers assistant aux cérémonies de deuil de l'imam Hussein (AS) cette année était nettement plus élevé que les années précédentes.

Les touristes qui se rendent en Iran pendant le mois de Muharram, en plus de profiter des nombreuses attractions historiques, culturelles et naturelles de l'Iran, ne manquent pas d'assister aux rituels de deuil qui se déroulent en solidarité et d'une manière magnifique partout dans le pays.

