L'Iran prêt à partager ses expériences avec l'Université de la défense nationale de la Chine

«Ces dernières années, les liens entre l'Iran et la Chine ont évolué pour devenir des liens stratégiques et ils s'améliorent de jour en jour. Et les forces armées des deux pays entretiennent également de bonnes relations dans différents domaines, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la science », a déclaré le général Bagheri lors de la réunion jeudi avec le président de l'Université de défense nationale de la Chine à Pékin.

Il a poursuivi en affirmant que les universités sont le meilleur endroit pour étudier les développements dans le monde et les moyens de résoudre différents problèmes.

De son côté, le responsable chinois a déclaré que de bonnes relations bilatérales entre Téhéran et Pékin conduiraient à la paix et à la stabilité régionales et profiteraient aux deux pays.

Faisant référence à divers documents signés par les deux pays, il a ajouté qu’il était maintenant temps de les mettre en œuvre. L’Université de défense nationale de Chine est prête à renforcer ses liens avec l’Iran, a déclaré le commandant.

Le général Baqeri, à la tête d'une délégation militaire de haut rang, est arrivé mercredi en Chine pour une visite de trois jours à l'invitation officielle de son homologue chinois. Au cours de sa visite, il s'entretiendra avec de hautes personnalités militaires et politiques chinoises.

L’objectif principal de la visite serait la promotion de la diplomatie de défense entre les deux pays. La création d’une commission militaire commune, la visite de centres industriels et scientifiques et l’intervention à l’Université de la défense nationale de la Chine figurent également à l’ordre du jour du commandant iranien en Chine.

