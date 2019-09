Pour l’Iran, l'unilatéralisme reste « le moteur du terrorisme »

Le diplomate iranien Farhad Mamdouhi a déclaré vendredi 13 septembre lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de la « Culture de la paix » que, dans la conjoncture mondiale actuelle, la paix est confrontée à de grands défis et que les menaces existantes et émergentes aux niveaux international et régional continuent de faire obstacle devant les efforts des gouvernements pou promouvoir la paix et la sécurité.

L’unilatéralisme grandissant, selon le diplomate, est l’une des grandes menaces auquel sont confrontés la région et le monde. « En effet, les mesures unilatérales, le recours à la force et les régimes de sanctions appliquées en tant que moyen de réaliser les intérêts intéressés de certains pays portent sérieusement atteinte à la promotion de la paix aux niveaux régional et international », a-t-il prévenu.

Il a noté que la menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme violent qui touche le monde, en particulier la région du Moyen-Orient, résultait « des politiques unilatérales illogiques ».