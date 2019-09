Les œuvres de Kiarostami et de Farhadi dans le Top 100 des meilleurs films du siècle

Les 100 meilleurs films de ce siècle ont été sélectionnés par quatre critiques de cinéma et les rédacteurs en chef de la page cinématographique du journal britannique, dont deux films iraniens : « Le 10 » du défunt réalisateur Abbas Kiarostami et « Une séparation » du cinéaste oscarisé Asghar Farhadi. Le premier se place soixante-seizième et le deuxième trente-sixième.

Réagissant au 10 de Kiarostami, Peter Bradshaw, critique du Guardian, a écrit : « Le film est remarquable, l’un des meilleurs films de l’année, avec sa simplicité et sa clarté technique, ainsi que son image explicite de la vie et de la pensée de femmes iraniennes. Ce film simple mais impressionnant, mettant en vedette une femme au volant qui roule dans toutes les scènes faisant du défunt Kiarostami un maître de référence du cinéma du XXIe siècle.

S’agissant d’Une séparation de Farhadi , qui a su remporter le premier Oscar pour l'Iran, le critique a écrit : « Il s’agit d’un drame puissant et compliqué dont le récit se concentre sur une confrontation qui dépasse les frontières entre les sexes et les classes sociales ».



Pour Peter Bradshaw ce film est la représentation d'une relation brisée et un regard sur des lois coutumières fatales de la société, décrivant une profonde tristesse qui s’élève de cette relation.

