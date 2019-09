Attaque de drones en Arabie saoudite: l'Iran réfute les accusations américaines

«Des accusations et remarques aussi stériles et aveugles sont incompréhensibles et insensées», a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi, laissant entendre qu'elles avaient pour but de justifier «des actions futures» contre l'Iran.

Faisant référence à la politique de «pression maximale» menée par Washington contre l'Iran, M. Moussavi estime dans un communiqué transmis à la presse que les Etats-Unis ont «apparemment transformé [celle-ci en politique de] »mensonge maximum du fait de leurs échecs».

Une attaque de drones revendiquée par les yéménites a provoqué samedi 14 septembre des incendies dans deux installations pétrolières du groupe Aramco en Arabie saoudite.

L'attaque a été condamnée par la Maison Blanche, et M. Pompeo a accusé l'Iran d'avoir «lancé une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial». Pour M. Moussavi, ces remarques sont destinées à écorner la réputation d'un pays afin de créer un cadre pour de futures actions contre lui.

