Les Iraniennes bientôt autorisées à aller aux stades

Selon lui, la présence des femmes aux stades nécessite de fournir une série d'infrastructures et de services réservés aux femmes qui sont en train d'être prêts à offrir dans tous les stades les plus importants du pays, à la demande du ministre des Sports et de la Jeunesse et en coopération avec les institutions gouvernementales.

Le droit d'aller dans les stades est une revendication légitime qui ne peut être ignorée et les femmes, qui constituent la moitié de la société, ne doivent pas en être privées.

Les femmes assisteront au match de football entre l’Iran et le Cambodge qui se tiendra le 10 octobre au Stade Azadi de Téhéran.

Les Iraniennes sont également venues dans le stade pour assister au match Iran-Bolivie l'année dernière et au match opposant Persépolis et Kashima.

Le président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino, est arrivé en Iran avant Norouz, demandant que les femmes soient autorisées à se rendre dans les stades lors de sa rencontre avec le président Hassan Rohani.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**