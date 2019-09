La présence américaine en Syrie est «illégale et interventionniste» (Rohani)

Le président iranien Hassan Rohani a fait ces remarques avant de partir ce dimanche 15 septembre à Ankara pour participer au sommet trilatéral Iran-Russie-Turquie sur la Syrie.

La visite du président Rohani aura lieu à l'invitation officielle de son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan, a annoncé le directeur adjoint du cabinet du président Hassan Rohani chargé de la communication et de l'information.

Concernant les problèmes du peuple syrien, il a déclaré: «Heureusement, deux ans et demi après le début du processus d'Astana, un bon processus a été engagé en Syrie avec le travail de ces trois pays, garants de la trêve en Syrie».

«Aujourd'hui, l'écrasante majorité des territoires et de la population syriens sont sous le drapeau syrien, mais certaines régions y sont encore sous l'occupation ou des terroristes existent», a déclaré Rouhani.

Le président iranien, soulignant que des terroristes sont toujours présents dans à Idlib, a souligné l’importance de la lutte contre les terroristes.

Il a poursuivi en affirmant que les trois pays étaient préoccupés par l'intervention et l'invasion du régime sioniste en Syrie et par son attaque contre les citoyens et les infrastructures syriens.