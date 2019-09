L'Iran se dit prêt à exporter des dispositifs médicaux vers l'Indonésie

Lors d'une rencontre ce dimanche à Téhéran avec la Ministre indonésienne de la santé, Mme Nila Moeloek, M. Sattari, vice-président iranien pour les affaires scientifiques et technologiques a exprimé la volonté de l'Iran à exporter du matériel médical et à transférer le savoir-faire nécessaire à la production de médicaments moins chers et de haute qualité en Indonésie.

Madame Moeloek a souligné les progrès de l'Iran dans divers domaines scientifiques, précisant que son déplacement en Iran avait pour objectif de suivre les progrès des accords précédemment conclus par deux pays.

Elle a également bien accueilli la proposition de l'Iran de transférer de la nanotechnologie médicale et partager ses expériences avec l'Indonésie.

Lors de la rencontre, un protocole d'accord sur le transfert de technologie de production de vaccins humains de l'Iran vers l'Indonésie a été signé entre le ministère indonésien de la Santé et le Conseil iranien de l'innovation en nanotechnologie (INIC).

