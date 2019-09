L'Iran ne négociera pas avec Washington sous la pression des sanctions

Une fois, nous avons négocié (avec les États-Unis) sous sanctions, mais nous ne négocierons plus sous sanctions, a déclaré Rabiee à la presse.

«Si Trump gagne notre confiance et respecte la nation iranienne, nous négocierons dans le cadre du groupe P5 + 1», a-t-il déclaré à propos des discussions entre l'Iran et cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies plus l'Allemagne au sujet de son programme nucléaire, qui a abouti à la conclusion d'un accord historique entre l'Iran et le nucléaire.

Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 en mai 2018. Par la suite, l’administration américaine a lancé une «campagne de pression maximale» et rétabli les sanctions sur l’économie iranienne, principalement sur les exportations de pétrole iranien.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**