La coopération Iran-Russie-Turquie a renforcé la sécurité en Syrie (Rohani)

Le président Hassan Rohani s'est entretenu lundi avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan en marge du cinquième cycle du Sommet tripartite Iran-Turquie-Russie à Ankara, et les deux présidents ont discuté des relations existantes et de la manière de développer ces relations.

Après la réunion, les deux présidents ont assisté à la réunion des délégations de haut rang d'Iran et de Turquie, à laquelle le président Hassan Rohani a déclaré: «Heureusement, les relations entre l'Iran et la Turquie ont toujours été étroites et fraternelles».

