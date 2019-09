Cinéma: «Hendi et Hormoz» continue sa tournée des festivals

Le film sera présenté au festival du film de Sharjah, au Festival de Belfast en Irlande du Nord ainsi qu'au Festival du film Innocenti de l'UNICEF en Italie.

«Hendi et Hormoz» avaient déjà participé à plus de 40 compétitions internationales, à savoir à Berlin, à Vancouver, à Dacca.

Le film d’Abbas Amini raconte l’histoire d’une jeune fille de 13 ans, d’un garçon de 16 ans et de leur mariage arrangé. Réalisé sur l’île d’Hormuz, dans le golfe Persique, où les dépôts d’hématite créent d’excellentes roches et marées rouge sang, c’est un film magnifique, semblable à une ballade, dans lequel les personnages principaux sont imprégnés de vitalité et de dignité.

Hendi (Zohreh Eslami) est fougueuse, fière et très mécontente de sa situation; Hormoz (Hamed Alipour) est maladroit, fier et malheureux aussi, mais d'une manière différente. Il cherche du travail afin de pouvoir s’acquitter de ses devoirs d’homme et de mari; elle attend qu’il le fasse dans l’espoir de tirer le meilleur parti d’une situation qui, pour elle, n’est pas idéale.

Au fil du temps, un lien se crée, mais le danger mortel aussi.

