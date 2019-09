Crise au Yémen: «Mettre fin à la guerre» est «la seule solution» (Zarif)

«Les États-Unis sont dans le déni s'ils pensent que les victimes yéménites des pires crimes de guerre pendant quatre années et demi ne feraient pas tout pour riposter», écrit mardi sur Twitter Mohammad Javad Zarif en faisant allusion aux victimes des frappes de la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen.

«Peut-être sont-ils embarrassés par le fait que des centaines de milliards de dollars (référence aux ventes d'armes de Washington à Ryad, NDLR) n'ont pas intercepté les tirs yéménites. Mais accuser l'Iran n'y changera rien», ajoute-t-il.

«Les États-Unis ne sont pas en colère quand ses alliés BOMBARDENT sans merci des bébés au Yémen pendant plus de quatre ans -avec leurs armes et leurs assistance militaire. Mais ils le sont terriblement lorsque les victimes réagissent de la seule façon qui leur est possible, contre les raffineries de PETROLE des agresseurs», écrit encore Mohammad Javad Zarif dans un autre message.

«Mettre fin à la guerre» est «la seule solution», assure Mohammad Javad Zarif.

