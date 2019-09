Attaque d’Aramco: l’Iran averti les États-Unis via la Suisse

Suite aux accusassions du secrétaire d’État américain à la défense, Mike Pompeo, selon lesquelles l’Iran est responsable des attaques contre Aramco, Téhéran a averti les Etats-Unis via la Suisse que si une attaque quelconque avait lieu contre l’Iran, «la réponse ne sera pas limitée à la source de la menace».

Le ministère des Affaires étrangères iranien dans le message adressé officiellement à l'ambassadeur de Suisse en poste à Téhéran, a souligné que son pays n’était pas responsable de l’attaque du 14 septembre contre les installations pétrolières saoudiennes et que les allégations de Pompeo et le président américain Trump étaient rejetées et condamnées.

