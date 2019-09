Semaine de la Défense Sacrée : la Tour Azadi hôte des animations artistiques

Selon le service publique de la Tour d’Azadi, le complexe culturel et artistique de ce monument emblématique de Téhéran, célèbre à l’occasion de la semaine de la Défense Sacrée (marquant huit années de la défense héroïque iranienne face à la guerre imposée de l’ancien régime dictatorial de Saddam soutenu par l’occident) divers événements artistiques et culturels tels la peinture en groupe, la photographie, la calligraphie, des ateliers d'arts visuels, des projections de films sur la défense sacrée, des expositions photo et des assisses avec les vétérans qui racontent au publique leurs souvenirs de la guerre.

Les films et documentaires sur la défense sacrée seront projetés gratuitement du dimanche 22 à jeudi 26 septembre de 9 heure du matin jusqu’à 18 h.

La Semaine de la Défense Sacrée, marque l’anniversaire du début de la guerre imposée par le régime de Saddam à l'Iran dans les années 80.

Cette semaine glorifie la résistance et la sauvegarde de la dignité iranienne contre le monde entier pendant ce conflit tragique qui s'est terminé il y a 40 ans. A l’époque l'Irak de Saddam était soutenu par tout le monde et l'Iran était seul à se défendre dès le lendemain de sa Révolution islamique.

