Les médias occidentaux ne montrent pas le vrai visage de l'Iran (chef de l'IRNA)

Lors d'une rencontre avec Giuseppe Perrone, l'ambassadeur d'Italie à Téhéran mercredi 18 septembre, M.Zia Hachemi a déclaré que les défis américano-iraniens avaient commencé lorsque les processus démocratiques tels que la tenue d'élections et le rôle des femmes en Iran ont été développés.

Au cours des quatre dernières décennies, nous avons observé l'animosité des États-Unis contre les Iraniens, notamment en imposant des sanctions cruelles, a-t-il ajouté.

Soulignant le fait que le gouvernement et le peuple iraniens avaient surmonté de nombreux obstacles et progressent de plus en plus vers la stabilité économique, M. Hachemi a déclaré que «nous nous attendions à ce que les principaux médias du monde, en particulier ceux qui ont des bureaux à Téhéran, présentent la réalité en Iran».

Il a également exhorté les médias à faire de leur mieux pour montrer les potentiels des pays en développement dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique, universitaire, des médias et du tourisme.

Soulignant l'importance des efforts des médias pour promouvoir la convergence et les relations de recherche de la paix dans la région et dans le monde également, M. Hachemi a déclaré qu'après 85 années d'expérience, IRNA avait présenté les réalités et les approches iraniennes pour établir la sécurité dans le monde et renforcer les liens avec les pays du monde.

Pour sa part, M. Perrone a évoqué sa première visite en Iran en 2005 pour des vacances disant que tout ce qu'il avait entendu était différent de ce qu'il voyait en réalité.

Qualifiant d'«sophistiqué et énergique» le peuple iranien, le diplomatie italien a exprimé l’espoir que des nations du monde telles que les Italiens se familiarisent avec les réalités de l’Iran.

