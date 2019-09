Une réunion du PGAC à New York est envisageable (Téhéran)

« Notre Chef de la diplomatie (J.Zarif) vient d'arriver à New York; les ministres des Affaires étrangères (du PGAC) sont également là et une rencontre entre les ministres est fortement envisageable. Il faut donc attendre et voir ce qui va arriver à New York », a déclaré le représentant permanent d’Iran à l’agence viennoise, Kazem Gharib Abadi, à l’occasion d’une interview accordée ce vendredi à l’agence d’information russe, Sputnik.

Plus tôt, Mohammad Javad Zarif, qui se trouve à New York, avait annoncé qu'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans l'accord sur le nucléaire de 2015 (PGAC) est prévue le 25 septembre à New York.

À son arrivée à New York, Javad Zarif, interrogé par la presse sur une éventuelle présence américaine à la réunion a déclaré : « Aucune question de ce type n'a été proposée jusqu'à présent, mais il est nécessaire que les États-Unis, s’ils souhaitent être présents à cette commission, en tant qu'invités ou membres, mettent fin à la guerre économique contre l'Iran ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**