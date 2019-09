12 étudiants iraniens empêchés d’embarquer vers les Etats-Unis

Selon le quotidien américain le New York Times, au moins 12 étudiants iraniens qui devaient commencer leurs programmes d’études supérieures en ingénierie et en informatique pour la nouvelle année estudiantine ont été informés qu’ils ne pouvaient pas embarquer vers les Etats-Unis. Ils disposaient cependant de visas et de billet d’avion pour ce pays, indique la source.

Contrairement à ce rapport, le département d’Etat américain a déclaré dans un communiqué que la politique américaine n'avait pas changé et que la plupart des étudiants internationaux prévoyant continuer leurs études dans les écoles de l'Université de Californie peuvent le réaliser sans difficulté.

Cependant, la plupart des étudiants qui voulaient embarquer ver la Californie ont déclaré que leur visa avait été annulé à la dernière minute sans aucune explication.

