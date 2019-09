La sécurité du détroit d'Hormuz: Rohani portera le projet devant l'ONU

Le président Rohani s'est exprimé ce dimanche 22 septembre à l'occasion de la cérémonie du défilé des forces armées marquant la première journée du 39e anniversaire de la Semaine de la défense sacrée.

Dans son discours prononcé au mausolée de l'imam Khomeiny (paix à son âme), le président Rohani a promis de proposer « dans les jours à venir» devant les Nations unies un projet visant à renforcer la sécurité dans la région, dans le Golfe Persique, au détroit d'Hormuz et à la mer d'Oman.

Soulignant que la présence de troupes étrangères dans la région pourrait constituer une menace pour la sécurité pétrolière et énergétique dans le monde et pour le transport maritime international, le président iranien a ajouté que les Américains, partout où ils sont présents, ils créent de l'insécurité alors que les forces armées iraniennes ont, toujours et partout, agi en tant qu'acteurs de la sécurité.

Insistant sur la volonté de la République islamique d'établir davantage de liens d'amitié avec les pays voisins,le président iranien a déclaré«Nous tendons la main de l'amitié à tous nos voisins à ce moment critique. Pour ce faire, nous sommes prêts à même pardonner leurs erreurs passées, car nous sommes dans des conditions telles que les ennemis de la région, en particulier les États-Unis, et le régime sionisme, cherchent à tirer parti de la division».

