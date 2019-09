Le chef de la diplomatie omanaise rencontre Zarif

Il s’agit de la première visite de Mohammad Javad Zarif avec un homologue étranger, à New York où il est pour participer à l’Assemblée générale de l’ONU.

Les ministres iranien et omanais des affaires étrangères ont procédé à un échange de vues sur le renforcement de la coopération bilatérale et des questions régionales.

Mohammad Javad Zaif et Yussef bin Alawi ont également appelé à un renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région et souligné la nécessité du lancement d’un dialogue régional.

Des rencontres bilatérales avec des homologues étrangers et accompagner le président Hassan Rohani dans ses rencontres avec des chefs d’État ainsi que des rendez-vous avec des experts politiques et des gens de médias figurent au menu de ce déplacement de Zarif à New York.

Il doit également assister à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies présidée par son homologue russe, Sergueï Lavrov.

A cela s’ajoute une réunion ministérielle de la commission des 4+1 partenaire de l’Iran dans le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) prévue, mercredi matin 25 septembre en marge de l'Assemblée générale de l’ONU.