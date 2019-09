L'Iran marque la Semaine de la Défense sacrée par une parade militaire

L’événement est en cours à Téhéran, au mausolée du fondateur de la Révolution islamique, le feu imam Khomeiny, dans le sud de Téhéran.

Un certain nombre de hauts responsables et de commandants iraniens sont présents à la cérémonie, dont le président iranien Hassan Rouhani, représentant du Guide suprême et secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Shamkhani, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri, le chef de la police iranienne Hossein Ashtari.

Pendant ce temps, un défilé similaire est simultanément organisé dans la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, dans la province d’Hormuzgan.

Du matériel militaire de pointe et certains autres équipements des forces armées seront également exposés lors de l'événement.