Défense: l'Iran expose ses réalisations récentes

Bavar 373, le nouveau système de missile antimissile qui avait été dévoilé, jeudi 22 août, par le président iranien Hassan Rohan, a de nouveau été exposé aujourd'hui devant les cameras des médias nationaux et étrangers, lors de la cérémonie du défilé des forces armées.

Le système de missile Bavar-373 de longue portée convient à la géographie de l'Iran, avec une portée de plus de plus de 200 km et ce système entièrement construit par l'Iran est meilleur que le S300 russe et ressemble au système S400 de la Russie.

En plus, le drone du Kaman-12, l'une des plus récentes réalisations des forces armées ont été montrés au public. Le Kaman-12, peut voler pendant dix heures d'affilée à une vitesse de 200 km/h. Il pèse 450 kg et peut transporter une charge de 100 kg. Il peut atterrir et décoller sur une piste d'à peine 400 m de long, et dispose d'un rayon d'action de 1 000 km.

En outre, de nombreux autres équipements militaires et de défense fabriqués en Iran, notamment des missiles, des systèmes radar, de l'artillerie, des chars d'assaut et du matériel blindé, ont été exposés la première journée de la Semaine de la défense.