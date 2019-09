Rohani en route lundi pour la 74e Assemblée générale de l’ONU

Le vice-président du Service présidentiel pour la communication et l'information, Parviz Esmailï, annoçant la nouvelle a déclaré : « Outre son discours à la tribune de l’AG de l’ONU, Hassan Rohani doit rencontrer à New York, des hauts directeurs et des représentants des élites médiatiques ainsi qu’un certain nombre d’élites de la politique étrangère des États-Unis.

Le président iranien Hassan Rohani plaidera à l’AG de l’ONU pour un projet sur la sécurité de la région dont notamment le Golfe Persique, le détroit d'Hormuz et la mer d'Oman.