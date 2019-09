Délicat derby entre les Bleus et les Rouges iraniens : des ambassadeurs de quatre pays au stade Azadi

Le quatre-vingt-onzième Derby de la capitale Téhéran entre les deux équipes, Esteqlal (Independence) et Persepolis, a eu lieu ce dimanche 22 septembre, en présence d'ambassadeurs italien, argentin, danois et le consul général brésilien, en poste à Téhéran.

Environ 2 000 billets ont été vendus en ligne et aucun billet n’a été vendu au stade.