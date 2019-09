Foot : Persépolis remporte le derby grâce à son butteur inconnu

Les Bleus et les Rouges de l’Iran se sont affrontées lors de la quatrième semaine de la Premier League iranienne avec une victoire 1-0 des élèves de Gabriel Calderon.

Le match s'est déroulé ce dimanche 22 septembre devant environ 60 000 spectateurs au stade Azadi de Téhéran et jugé par Mo’oud Bonyadi Far.

Les invités spéciaux du 91ème derby de Téhéran étaient les ambassadeurs d'Italie, d'Argentine et du Danemark ainsi que le consul général de Brésil. Le derby de ce dimanche opposant le Rouge et le Bleu qui représentent les deux principaux clubs de foot de l’Iran est le plus important d’Asie.

Le match a débuté à 16h00, heure locale.

A l’issu de cette rencontre, les Rouges de Persepolis ont marqué 9 points et s'e sont placés au deuxième du classement, tandis que les Bleus d’Esteqlal, avec l’obtention de 2 points sont restés à la 15e place.