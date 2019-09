Le Président Rohani sonne la cloche pour la rentrée scolaire 2019

Accompagné par son ministre de l’Education Mohsen Haj Mirzaï, le Président Rohani, a lancée officiellement ce lundi matin le premier jour de la rentrée 2019-2020, depuis l’école de Hazrat-e Khadija (P), qui s’ouvre parla récitation du saint Coran.

Le ministre de l’Education nationale a brossé à cette occasion un tableau sur les politiques éducatives nationales avant de souhaiter la bienvenue aux élèves enthousiastes.

Hassan Rohani qui a symboliquement sonné la cloche dans l’école était également fidèle à la tradition de « question de Mehr ». Une question posée à l’occasion du premier jour de la rentrée aux élèves : «Est-ce que l’ambiance scolaire est agréable, joyeuse et dynamique pour vous?

« Alors, dites-nous ce que vous pensez de l’ambiance scolaire. Que devraient faire le gouvernement, la famille, les enseignants et les élèves pour rendre l’ambiance scolaire plus agréable et plus joyeux pour tous », leur demande Rohani.

Au cours de la nouvelle année scolaire, plus de 14 millions et 400.000 élèves étudieront à travers le pays dans différents niveaux.