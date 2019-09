L'initiative d’Hormuz vise à rétablir une paix durable dans la région (Rohani)

Hassan Rohani, qui s’exprimait ce lundi 23 septembre avant de prendre l’avion pour New York pour assister à la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré: « L'AG de l’ONU se réuni annuellement et il s'agit de sa soixante-quatorzième réunion cette année. C’est une bonne occasion pour faire entendre et expliquer les points de vue des nations dont la grande nation iranienne ».

« Ce sommet est une bonne occasion de prendre la parole pour expliquer aux peuples et aux pays du monde les actes injustes et cruels dont fait l’objet la nation iranienne aujourd'hui, ainsi que les problèmes complexes auxquels est confronté notre région », a-t-il dit.

Le Président souligné que la visite de cette année à New York revêtait une importance toute particulière, a déclaré : « Nous avons l’impression que les Américains n'aimaient pas beaucoup que les délégations iraniennes soient actives aux Nations Unies, et qu’elles donnent des interviewes. Quelle en est la raison ? Il revient aux Américain d’en expliquer. Soit ils ont peur d'exprimer la vérité parce que la vérité est trop amère pour eux, soit ils cherchent que leur opinion publique ne soit pas influencée ».