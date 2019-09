L'Iran, un «partenaire important» pour l'UNESCO

Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et le bureau multipays de l'UNESCO à Téhéran, en coopération avec la Commission nationale iranienne pour l'UNESCO et le Ministère iranien du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat, organisent la 6e réunion du Comité de coordination pour la proposition d'inscription transnationale en série des Routes de la soie sur la Liste du patrimoine mondial, du 23 au 26 septembre 2019 à Hamedan, en Iran.

L'Iran, qui compte 24 patrimoines nationaux et culturels inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, un héritage réparti à travers l’ensemble du territoire iranien qui témoigne de la richesse du pays, est un partenaire important» pour l'UNESCO, a déclaré M. Feng JING lundi s'exprimant lors de la réunion à Hamedan.

Environ 40 représentants de 14 pays du monde dont la France, ainsi qu'un certain nombre de responsables iraniens, dont le chef de l'Organisation iranienne du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme, Ali Asghar Mounesan, et le ministre de la Science, de la Recherche et de la Technologie, Mansour Gholami, sont présents à cet événement international.

En plus de la France, les pays participants sont l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, le Bhoutan, la Turquie, la Suisse, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Népal.

