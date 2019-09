AG : le Président Rohani est arrivé à New York

NEW YORK (IRNA)- Le président de la République islamique d'Iran est arrivé lundi après-midi à l'aéroport John F. Kennedy de New York pour assister au soixante-quatorzième sommet des Nations unies et transmettre le message de paix du peuple iranien au monde dans le cadre de son initiative de la paix de Hormuz.

Outre son discours attendu à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, Hassan Rohani doit rencontrer plusieurs chefs d’Etat ou Premiers ministres en marge du sommet à New York.