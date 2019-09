A New York, Macron et Rohani s'entretiennent en tête-à-tête

Le président Hassan Rohani et Emmanuel Macron se sont rencontrés lundi soir, heure locale de New York, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et discuté de la coopération bilatérale dans les domaines qui intéressent les deux pays, des conditions critiques de la région, et de la nouvelle initiative du président Rohani appelée «Initiative de la paix Hormuz».

Lors de la rencontre, le président Rohani a mis l'accent sur les devoirs et responsabilités des autres signataires du Plan d'action global commun (JCPOA), y compris la France, afin de préserver cet important accord international après que les États-Unis s'y soient retirés unilatéralement de ce pacte.

Il a ensuite critiqué la déclaration de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne publiée aujourd’hui, la décrivant comme une accusation sans fondement.

Pour sa part, Emmanuel Macron a salué l’initiative du président Rohani pour la sécurité régionale, soulignant les efforts français pour aider à sauver le JCPOA et a appelé à la coopération de l’Europe avec les autres signataires de l’accord, en particulier avec la Russie et la Chine.

Le président français a mis l'accent sur le dialogue et l'interaction avec l'Iran en tant que pays influent de la région et a souligné que les relations constructives entre Paris et Téhéran devaient se poursuivre.

Pour conclure, face à la presse, les deux dirigeants ont échangé une chaleureuse poignée de main.

