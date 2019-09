Le président Rohani reçoit à New York le Premier ministre pakistanais

Hassan Rohani et le Premier ministre pakistanais ont discuté des relations bilatérales, de la sécurité des frontières, de la lutte contre le terrorisme et du rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région.

Soulignant la détermination de l'Iran à maintenir de bonnes relations constructives entre les deux pays, le président a rappelé la mise en œuvre rapide des accords conclus lors de la récente visite d'Imran Khan en Iran.

Se référant à l'aide apportée par l'Iran à la nation et au gouvernement pakistanais au cours des dernières décennies, le Premier ministre pakistanais s'est dit prêt à collaborer avec l'Iran pour réduire les tensions dans la région.

Imran Khan a également exprimé sa gratitude particulière au Guide suprême iranien et aux autorités pour avoir pris des positions équitables en faveur de la population du Cachemire.

