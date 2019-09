Pouvoir de dissuasion: l'Iran est «à son plus haut niveau»

«Aujourd’hui, la République islamique d’Iran est une puissance militaire de premier plan et elle est dans une position qu'aucun ennemi n'ose pas l'attaquer, a-t-il déclaré mardi dans un entretien accordé à l'IRNA.

Lors des huit ans de la guerre imposée, nos armes provenaient de l'Ouest et manquaient de nombreux équipements majeurs. En outre, l’utilisation et les réparations n’étaient pas entre nos mains, mais aujourd’hui, nous produisons non seulement du matériel, mais utilisons également des tactiques appropriées contre les menaces », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la construction de missiles et de flottes maritimes après la guerre, le contre-amiral Habibollah Sayyari a déclaré: «À l'époque de la Défense sacrée, nous n'avions pas de missiles et notre armée était très limitée dans le golfe Persique; mais nous construisons actuellement des missiles conventionnels à longue portée et envoyons nos navires dans des mers lointaines».

