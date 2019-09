Les efforts de Macron ne sont fructueux que si les sanctions de Trump sont levées (Rohani)

S'exprimant lors d'une réunion avec de hauts responsables des médias américains mardi à New York, le président Hassan Rohani a déclaré «La poursuite des sanctions qui ont été appliquées à titre de pression maximale signifie que les États-Unis imposent des conditions préalables à la négociation, alors que nous estimons que toute condition préalable doit être supprimée avant toute négociation».

Il est dommage que les accusations contre l'Iran sur son implication dans les attaques d'Aramco soit simplement fondée sur le fait qu'ils ne veulent pas accepter que l'armée yéménite ait la capacité de lancer des missiles et des frappes de drones, selon le président iranien.

«Cela signifie que ceux qui accusent l’Iran n’ont aucune estimation réaliste de l’évolution de la situation militaire au Yémen et ont fermé les yeux en s’appuyant uniquement sur des spéculations».

"La faiblesse des radars américains et des équipements de défense massifs sur la route supposée de ces missiles et drones ne peut pas être niée et les Yéménites ont en réalité humilié les États-Unis et averti les fournisseurs saoudiens d'armes".

