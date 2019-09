Le premier ministre espagnol s'entretient avec le président Rohani à New York

Téhéran (IRNA)- Lors d'une rencontre à New York en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président iranien Hassan Rohani, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, ont échangé de vues sur le renforcement de la coopération bilatérale et des questions régionales.

La rencontre a eu lieu à l'hôtel du président Rohani qui est arrivé lundi à New York pour assister à la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Plus tôt dans la journée, le président Rohani a reçu également son homologue français Emanuel Macron, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan et le premier ministre japonais Shinzo Abe, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel. Le président iranien doit prononcer un discours au siège de l'ONU. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

