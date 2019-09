Le président iranien et la chancelière allemande discutent de l'initiative d'Hormuz

Le président Hassan Rouhani et la chancelière allemande Angela Merkel se sont rencontrés mardi à New York en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont discuté de l'approfondissement de la coopération économique ainsi que des relations bilatérales.

Le président Rouhani et la chancelière Merkel ont également discuté de l'Initiative de paix Hormuz (HOPE) et des conditions régionales critiques, en insistant sur le développement de relations dans différents domaines d'intérêt mutuel.

La chancelière allemande a réitéré son soutien au JCPOA et a appelé au respect de l'important accord international et à la levée des sanctions.



Elle a également souligné la détermination de l'Allemagne et des autres pays européens à mettre INSTEX en service le plus rapidement possible.

À propos de l’initiative HOPE du président Rohani, elle a déclaré que l’Allemagne examinerait volontiers cette initiative et qu'il soutient toute action visant à apaiser les tensions dans la région.