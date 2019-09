A New York, le président Rohani a reçu son homologue suisse

Lors d'une réunion avec le président Hassan Rohani en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York mardi, Maurer a salué le 100e anniversaire des relations diplomatiques avec l'Iran, affirmant que son pays était chargé de protéger les intérêts iraniens depuis 40 ans.

Rohani a pour sa part déclaré que l'Iran avait toujours considéré la Suisse comme un pays scientifique et culturel et entretenait de bonnes relations depuis longtemps.

Il a également espéré que les deux pays seraient témoins de bonnes relations en faveur des deux parties dans le contexte régional complexe actuel.

Rohani a quitté Téhéran pour New York tard lundi pour prononcer un discours lors de l'événement mercredi. Il y présentera l'Initiative d'Hormuz. Plus tôt dans la journée, le président Rohani a eu des entretiens avec le Premier ministre pakistanais, Imran Ahmed Khan, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Abe Shinzo et la chancelière allemande Angela Merkel.