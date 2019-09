Rencontre entre le président Rohani et le premier ministre suédois à New York

La réunion, qui s'est tenue en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), s'est déroulée à la résidence du président iranien pendant son séjour à New York.



Auparavant, le président Rohani avait rencontré ses homologues espagnol, français et suisses, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron, Ueli Maurer, les premiers ministres du Pakistan et du Japon, Imran Jan et Shinzo Abe, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel.