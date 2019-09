«Téhéran: la ville de l’amour» remporte le prix œcuménique en Hongrie

«Téhéran: la ville de l’amour», une coproduction des cinéastes iranien, britannique et néerlandais réalisée par l'Iranien Ali Jaberansari, a remporté le «Prix international du jury œcuménique» au 16e Festival international du film «CineFest Miskolc» en Hongrie.

Le film relate l'histoire de trois personnes qui se sentent seuls malgré la fanfare sans borne qui règne dans la capitale iranienne, Téhéran.

C’est un ancien champion du bodybuilding devenu entraîneur personnel, secrétaire de la clinique de beauté en surpoids et chanteur de pompes funèbres découragé qui tente sa chance en devenant chanteur de mariage.

Le festival a félicité le réalisateur pour «capturer parfaitement la réalité de la vie quotidienne, l'humour dans les petits moments et de véritables émotions de déception et d'espoir». Le jury a également salué le langage poétique du film, la structure ainsi que le message universel et interreligieux du film, selon le site de la manifestation.

