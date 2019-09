Une réunion ministérielle du groupe E3/UE+2 et de l'Iran se tiendra à New York

Téhéran (IRNA)- Une réunion ministérielle des trois pays restants à l'accord sur le nucléaire iranien - la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie et la Chine, et l'Iran ainsi que la haute représentante de l'UE, Federica Mogherini se tiendra le 25 septembre 2019 à New York.

Selon une déclaration du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), une réunion ministérielle entre le E3 / UE + 2 et l'Iran sur la mise en œuvre du Plan d'action global commun (JCPOA) aura lieu à New York le 25 septembre 2019. La réunion sera présidée par la haute représentante de l'UE, Federica Mogherini, en présence des ministres des Affaires étrangères chinois, français, allemands et russes, du ministre d'État du Royaume-Uni et du ministre iranien des Affaires étrangères. Les ministres examineront les moyens de garantir la mise en œuvre complète et efficace du JCPOA sous tous ses aspects, selon le communiqué. Le président américain Donald Trump s'est retiré unilatéralement du JCPOA en mai 2018 et a réimposé les sanctions contre l'Iran. Entre-temps, les signataires européens du JCPOA - la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France - n'ont pas respecté leurs propres engagements vis-à-vis de l'accord. Ils ont exprimé leur soutien à l'accord, mais n'ont pas réussi à fournir des incitations économiques significatives comme l'exige l'accord nucléaire. En réponse, l’Iran a racheté ses engagements nucléaires à trois reprises, conformément aux articles 26 et 36 du JCPOA. Téhéran dit que ses mesures réciproques seront réversibles dès que l'Europe trouvera des moyens pratiques de protéger l'économie iranienne des sanctions unilatérales des États-Unis. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**