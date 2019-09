La saisie du Stena Impero a été levée (Téhéran)

Téhéran (IRNA)- «Avec le suivi du ministère des Affaires étrangères et la coopération du pouvoir judiciaire et de l’Organisation portuaire et maritime, on a finalisé aujourd’hui la levée de la saisie visant le navire Stena Impero», indique un message sur le compte Twitter d’Abbas Moussavi, porte-parole des Affaires étrangères.

«Mais le dossier concernant certaines infractions et les dégâts environnementaux restera ouvert», ajoute le message. «Le capitaine et le propriétaire ont signé à ce sujet un engagement par écrit par lequel ils acceptent [par avance] le verdict» qui sera prononcé à l'issue de la procédure, écrit encore M. Moussavi. Ce mardi, le Directeur général de l'Organisation portuaire et maritime de l'Iran, Mohammad Rastad avait annoncé que « le pétrolier britannique Stena Impero dont le verdict pour sa libération vient d'être émis, se prépare pour quitter le golfe Persique et se dirige bientôt vers les eaux internationales ». Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

